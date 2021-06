Robot aspirapolvere o scopa elettrica: quale scegliere?

Principali caratteristiche di questi elettrodomestici

Tra gli elettrodomestici ritenuti indispensabili da chi si occupa delle pulizie domestiche vi è sicuramente l’aspirapolvere.

La scopa elettrica ha da tempo preso il posto di scopa e paletta nell’eliminare lo sporco dal pavimento, grazie alla velocità ed all’accuratezza con cui può essere svolta la pulizia. Negli ultimi tempi stanno comunque prendendo sempre più piede numerose marche di robot aspirapolvere.

In questo articolo parleremo delle differenze sostanziali di utilizzo dei due strumenti, menzionando i punti a favore ed a sfavore di ognuno, cosa che ci porterà ad effettuare la scelta più giusta per noi.

Il robot aspirapolvere: un valido aiutante

Un robot aspirapolvere non fa che automatizzare quello che potremmo fare con una scopa elettrica. La nostra premura sarà semplicemente quella di svuotare il serbatoio quando questo si riempie. I modelli più performanti di robot aspirapolvere hanno raggiunto un livello di autonomia mai visto prima.

Innanzitutto alcuni di essi possono aspirare ininterrottamente anche per un paio d’ore. La potenza di un robot e la sua autonomia sono dei fattori di cui tener conto, soprattutto quando ad essere pulite devono essere delle stanze piuttosto ampie.

Molti di essi ritornano alla loro base e si collegano al caricabatterie in modo autonomo. Uno dei vantaggi maggiori è offerto dai modelli che possono essere controllati mediante app. In questo caso, potremo chiedere al nostro piccolo aiutante per le pulizie domestiche di iniziare a lavorare per noi anche quando siamo fuori casa.

La pulizia effettuata dal robot aspirapolvere è piuttosto approfondita ed accurata, visto che passa anche più volte negli stessi punti. Naturalmente, alcuni punti, come gli angoli, i tappeti piuttosto alti e la parte al di sotto dei mobili non potranno essere raggiunti facilmente.

La scopa elettrica: pratica ed efficiente

Una scopa elettrica, oltre a richiedere una manutenzione dei filtri piuttosto continua, necessita di un posto dedicato una volta che avremo finito di utilizzarla, come una sgabuzzino o un armadietto. Il vantaggio, rispetto ad un robot aspirapolvere è che offre la possibilità di arrivare in qualsiasi punto della casa, proprio per il fatto che saremo noi a guidarla.

Nella scelta del modello, anche in questo caso bisogna tener conto delle esigenze personali, ed in genere si apprezzano quelli che hanno diverse opzioni di potenza, una bassa rumorosità ed una buona maneggevolezza. Inoltre, se deve essere utilizzato per diverso tempo, un modello leggero si rivelerà molto più comodo da utilizzare.

Conclusioni

In conclusione possiamo dire che il robot aspirapolvere si rivela la scelta più adatta per chi possiede animali da compagnia che perdono pelo e vuole tenere il pavimento sempre pulito. E’ perfetto anche per chi lavora e trascorre molto tempo fuori casa e desidera trovare gran parte del lavoro già fatto.

La scopa elettrica, d’altra parte, è utile per chi ha una famiglia numerosa e molti mobili o possibili ostacoli per un robot aspirapolvere disseminati per la casa.

Nulla toglie che possiamo combinare l’utilizzo di entrambi questi elettrodomestici per ottimizzare il nostro tempo ed avere una pulizia approfondita.