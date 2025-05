Finale, a Capo San Donato arrivano i sensori sulla frana; cominciata la realizzazione del bypass (FOTO)

Sembra avvicinarsi sempre più la riapertura dell'Aurelia all'altezza di Capo San Donato, almeno a senso unico alternato.

Sono infatti cominciati stamani, dopo la tracciatura effettuata la scorsa settimana, i lavori di realizzazione del bypass temporaneo che consentirà ai mezzi di attraversare l'area sulla quale incombe lo smottamento che ha portato alla chiusura del transito in entrambe le direzioni e alla dichiarazione di inagibilità per tre abitazioni.

Mentre proseguiranno le opere necessarie a ridare una completa sicurezza al versante, sono stati installati gli otto sensori inclinometrici e i due fessurimetri coi quali verranno rilevati eventuali movimenti dello stesso. Parallelamente, nella mattinata odierna, sono stati asportati la parte di guardrail dopo l'ingresso del porto e il dissuasore a fioriera che delimitava l'ingresso della passeggiata verso Varigotti dopo il porto, per consentire il passaggio ai veicoli. Sempre a tal proposito è stato rimosso il pino presente sullo spiazzo che, affidato a una ditta specializzata, troverà momentaneamente una nuova dimora in vivaio.

Per delimitare la nuova corsia sono stati posati blocchi in cemento che fungeranno anche da ulteriore barriera di sicurezza, mentre successivamente verrà spianata una porzione di terreno attiguo alla galleria per portare in asse la sede stradale.

Il passo successivo sarà l'installazione di tre semafori (uno per ciascun senso di marcia e un terzo per regolamentare l'ingresso e l'uscita dal porto) e il collegamento di questi alla rete di sensori: in caso di movimenti anomali o preoccupanti, scatterà il rosso bloccando la circolazione.

Resterà invece attivo, per i pedoni, il camminamento attraverso le due scalette e le strisce pedonali all'incirca in corrispondenza dell'ingresso del porto.

Cauto ma ottimista sulle tempistiche è l'assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Folco: “Stiamo rispettando il cronoprogramma stilato nelle scorse settimane, con l'obbiettivo di riaprire l'Aurelia in coincidenza della ripresa del cantiere nella galleria Rocca Carpanea previsto per il 12 maggio prossimo. I sensori sono stati installati, ora saranno realizzate tutte le opere stradali per il bypass e verrà realizzato l'allaccio necessario all'impianto semaforico, dopodiché la strada tornerà percorribile, sentito anche il parere dei tecnici di Anas”.