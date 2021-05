Caos autostrade, su input della Lega la Regione esprime una ferma condanna al Mit e ai concessionari

“Intollerabili ritardi, omissioni, mancati interventi sulla rete autostradale e forti disagi per gli utenti. Cantieri infiniti e disastro autostrade in Liguria con un aumento esponenziale degli incidenti, anche mortali. Fino all’improvviso stop ai mezzi pesanti sul viadotto Valle Ragone tra Lavagna e Sestri Levante. Una situazione intollerabile per i liguri e per l’intera economia del Paese". Lo dichiarano i consiglieri regionali della Lega Stefano Mai (capogruppo), Sandro Garibaldi (vice capogruppo) e Alessio Piana (presidente commissione regionale Attività produttive).