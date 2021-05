Code tra Celle e Varazze nel weekend, Bozzano (Cambiamo) non ci sta: "Subito un tavolo con Anas"

"Così avanti non si va. Basta un fine settimana qualsiasi di maggio peraltro con tempo incerto e anche piuttosto freddino per causare un incolonnamento di auto che da Celle Ligure arriva sino alla mola di Varazze". Così Alessandro Bozzano, consigliere regionale di "Cambiamo".

"Ragionamenti ulteriori ce ne stanno davvero pochi. Da subito un tavolo con Anas per affrontare due temi importanti - prosegue Bozzano - Il primo, trovare una soluzione per il blocco su via Santa Brigida a Celle Ligure cercando di far coesistere l’immutabilità dello stato dei luoghi per la causa di accertamento tecnico preventivo credo radicata presso il tribunale di Savona con lo sblocco della viabilità in quel punto. Il secondo, stabilire che dalle giornate di venerdì sino a quelle di lunedì non possano essere installati cantieri stradali che impongano l’uso di semafori. A qualche modo si deve fare sennò altro che stagione turistica. Oggi stesso scrivo a tutti i soggetti interessati ammesso e non concesso che scrivere ancora serva".