Francesco Grana si candida a sindaco con Insieme per Cisano sul Neva, Stefano Mai in lista con lui

Francesco Grana, libero professionista di 58 anni, si candida a sindaco con la lista civica Insieme per Cisano sul Neva e sfida lo storico sindaco Massimo Niero.

“La scelta di dare la mia disponibilità a candidarmi a capo di Insieme per Cisano sul Neva Lista Civica è maturata a seguito dell’incontro con amici del paese e da incontri sul territorio per conoscere meglio la realtà – spiega Grana -. Ho deciso di accettare la proposta di candidatura al servizio di Cisano con umiltà ed entusiasmo, proseguendo così un percorso politico che avevo iniziato diversi anni fa proprio in Consiglio Comunale”.

Quale il primo obiettivo del candidato sindaco Grana se riceverà la fiducia dei cisanesi? “L’unione è forza ed è mio desiderio ridare slancio alla socialità del Paese creando una Consulta del Territorio, un tavolo di lavoro permanente che riunisca in armonia le attività e le realtà associative, culturali, sportive e religiose presenti in paese con lo scopo di lavorare Insieme per Cisano”, conclude Grana.

Ecco la lista del candidato sindaco Francesco Grana Insieme per Cisano sul Neva:

Stefano Mai 54 anni, consigliere regionale

Erika Moirano 40 anni, imprenditrice

Rosario Morelli 68 anni, pensionato

Sabrina Mulatero 49 anni, scrittrice

Augusto Riccardo Pigozzi, 70 anni, pensionato

Gaetano Palmieri 54 anni, commerciante

Majlinda Shehu detta Nina 45 anni, casalinga

Manuela Feola 44 anni, dottore commercialista

Michele Marziano 60 anni, consulente aziendale, già consigliere comunale a Cisano.