Inchiesta corruzione, Marino (Alleanza Verdi-Sinistra): "Totale asservimento della politica all'imprenditoria"

Un'indagine che sta rendendo noto "un totale asservimento della politica della finanza e dell'impresa".

Da Finale Ligure, dove ha sostenuto la campagna elettorale della candidata di "Scelgo Finale" Simona Simonetti, non ha dubbi nel commentare le vicende giudiziarie nelle quali è coinvolto il presidente Giovanni Toti l'esponente dell'Alleanza Verdi-Sinistra Ignazio Marino. Lui che un'inchiesta (per peculato) l'ha vissuta sulla propria pelle quando ricopriva il ruolo di sindaco di Roma Capitale, carica restituita anzitempo non per proprie dimissioni ma per quelle dei propri consiglieri, venendo poi assolto dalla Cassazione.

"La magistratura dovrà prendere le proprie decisioni e questo lo farà studiando la documentazione che ha raccolto - ha detto ai nostri microfoni - Però dalle intercettazioni e dalle foto pubblicate si vede un totale asservimento della politica al mondo della finanza e dell'impresa".

Il riferimento è in particolare ai rapporti con Aldo Spinelli e su quanto finora emerso dalle indagini degli inquirenti in quei momenti. Su questi si concentra l'analisi di Marino: "Un presidente di Regione rappresenta tutta la regione - sottolinea - e se deve parlare con un imprenditore lo convoca nel suo ufficio, non va nella sua barca e si sottopone all'umiliazione di lasciare i telefoni cellulari come se fosse un criminale".