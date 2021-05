Altare, elezioni Rsu allo stabilimento Bormioli Rocco: Roberto Ferrero (Uiltec) il più votato dello stabilimento

Si è svolto il rinnovo della Rsu alla Bormioli Rocco nel polo valbormidese di Altare. L'azienda è leader nel mondo per la produzione di prodotti in vetro per la casa e per il la ristorazione. Ottimo il risultato conseguito dalla Uiltec Liguria che ha visto raddoppiare i propri consensi rispetto alle precedenti elezioni ottenendo - di fatto - due rappresentanti sindacali unitari su sei.

In particolare evidenza lo straordinario successo del nostro delegato Roberto Ferrero che con le sue 41 preferenze (circa il 25% dei votanti) è risultato il più votato dello stabilimento. Ottimo anche il piazzamento di Roberta Briano che ha permesso l'inserimento del secondo delegato.

"La Uiltec Liguria rivolge ai due nuovi delegati i suoi più sinceri complimenti e auguri di buon lavoro e coglie l'occasione per ringraziare tutti i lavoratori dello stabilimento Bormioli Rocco di Altare per la fiducia dimostrata alla nostra organizzazione. Un ringraziamento speciale per l’impegno costante e fattivo a Edoardo Pastorino della segreteria regionale che tanto si prodiga nel savonese" commenta Salvatore Balestrino, segretario generale Uiltec Liguria.