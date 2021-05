Coop Liguria dà il via alla vaccinazione aziendale

Si aprono domani, in tutte le Coop italiane, le prenotazioni per vaccinare il personale, rimasto sempre al proprio posto, anche nei mesi più difficili della pandemia, per garantire l’approvvigionamento di generi alimentari.

In Liguria la vaccinazione avverrà in collaborazione con Unisalute, che ha messo a disposizione la sua rete di strutture sanitarie convenzionate. I dipendenti di Coop Liguria in età non ancora coperta dal Servizio Sanitario Nazionale potranno quindi prenotarsi a partire da domani direttamente sul sito di Unisalute, in forma del tutto riservata come vuole la normativa privacy, e saranno poi chiamati per fissare un appuntamento non appena la Regione fornirà le dosi di vaccino, cosa che, stando ai contatti intercorsi, dovrebbe avvenire già entro il mese di giugno.

Naturalmente la vaccinazione dei lavoratori sarà gratuita ed esclusivamente volontaria.

“Siamo molto soddisfatti di questa opportunità che possiamo offrire al nostro personale – commenta il Presidente di Coop Liguria Roberto Pittalis – che in questi mesi ha sempre dato il meglio, mantenendo i nervi saldi, trasmettendo sicurezza e offrendo a tutti uno scampolo di normalità anche durante la quarantena. Sebbene la nostra prima preoccupazione sia sempre stata quella di proteggere i lavoratori, i Soci e tutti i clienti, attraverso misure di sicurezza che si sono dimostrate efficaci, siamo felici di poter garantire oggi anche la protezione del vaccino, soprattutto ai nostri colleghi dei punti vendita, che ogni giorno entrano in contatto con decine di persone. La vaccinazione aziendale sarà integrativa di quella pubblica e permetterà di vaccinare celermente anche il personale più giovane, a tutela sia dei lavoratori, sia degli stessi clienti”.

In coerenza con la scelta di proteggere in ogni modo il personale, Coop Liguria ha stipulato per i lavoratori una polizza assicurativa che li copre nel caso debbano ricorrere a cure ospedaliere per reazioni avverse al vaccino. La polizza è valida sia per coloro che accederanno alla vaccinazione aziendale, sia per i lavoratori che si sono vaccinati o si vaccineranno nelle strutture pubbliche.