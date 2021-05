Ancora una giornata di disagi sull'autostrada A10, in particolare nel tratto tra Pietra Ligure e Feglino (in direzione Savona).

Per quasi tutta la giornata, infatti, auto e mezzi pesanti hanno dovuto fare i conti con una serie di code a tratti, formatesi per via dei lavori in corso su quel tratto autostradale.

Traffico dunque rallentato e pazienza di chi viaggiava messa a dura prova.