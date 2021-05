Covid, in Liguria incidenza di 23 casi ogni centomila abitanti, Toti: "Avanziamo verso la zona bianca"

E' una discesa della curva del contagio più rapida di quanto previsto dagli esperti della task force regionale quella che sta verificandosi in Liguria.

A riportarlo il governatore Giovanni Toti durante il consueto punto stampa serale di aggiornamento sull'evolversi della pandemia da Covid19 nella nostra regione, dove l'incidenza media è di 23 casi ogni 100mila abitanti, con un Rt a 0,69. Numeri che, conferma il presidente con delega alla Sanità, porteranno la Liguria in zona bianca già dal 7 giugno.

Un miglioramento dovuto a una campagna vaccinale che viaggia a gonfie vele e che dal 3 di giugno vedrà l'eliminazione via via della somministrazione per fasce prioritarie di età con un piano che sarà presentato nei prossimi giorni. Dopo il via libera di Ema al siero Pfizer nella fascia 12-15 anni, inoltre, presto prenderà via la vaccinazione per gli adolescenti che coinvolgerà anche i pediatri di libera scelta.