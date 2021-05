Coronavirus: 41 nuovi positivi in Liguria, 5 i casi nel savonese

Sono 41 i nuovi contagiati dal Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.280 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 1.466 antigenici rapidi).

Nella nostra provincia si registrano 5 nuovi positivi, mentre sono 8 a Imperia. Sono stati 24 a Genova e 4 a Spezia. Nessuno invece non riconducibile alla residenza in Liguria. Inoltre si registrano 4 decessi, nessuno nel savonese.

I DATI REGIONALI

Tamponi processati con test molecolare: 1.289.914 (+2.280)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 322.617 (+1.466)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 102.718 (+40)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.728 (-60)

Casi per provincia di residenza

Imperia 272 (+8)

Savona (+5)

Genova (+24)

La Spezia (+4)

Residenti fuori regione o estero 65

Altro o in fase di verifica 101

Totale 2.728

Ospedalizzati: 152 (+2); 31 in terapia intensiva

Asl 1 27; 3 in terapia intensiva

Asl 2 31 (+1); 5 in terapia intensiva

San Martino 31 (+2); 11 in terapia intensiva

Galliera 15 (+1); 2 in terapia intensiva

Asl 3 Villa Scassi 25 (-1); 4 in terapia intensiva

Asl 4 Sestri Levante 4 (-1)

Asl 5 Sarzana 19; 6 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.024 (-40)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 95.668 (+97)

Deceduti: 4.322 (+4)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 345

Asl 2 169

Asl 3 583

Asl 4 82

Asl 5 291

Totale 1.470

Dati vaccinazioni 30/05/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 974.550

Somministrati: 941.094

Percentuale: 97%

ASL 2

- Vaccini a mRNA (Comirnaty Moderna) - totale dosi 128.870; nelle ultime 24 ore 102; di cui seconda dose 52.587.