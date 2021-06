Cengio, concluso il corso Operatore in Emergenza della Croce Rossa Italiana (FOTO)

"Hanno sostenuto, e brillantemente superato, il quiz finale e le prove pratiche 17 Volontari a cui rivolgiamo i nostri complimenti per l'obiettivo raggiunto e l'impegno profuso - spiegano dalla Croce Rossa di Cengio - Il corso si concluderà nella serata di lunedì 7 giugno con ulteriori 7 discenti che effettueranno l'esame tramite quiz online in quanto impossibilitati a partecipare sabato scorso in presenza. Le prove pratiche si sono svolte in ambito di: Soccorso con Mezzi e Tecniche Speciali (conoscenza dei materiali utilizzati); Tecniche simulate di soccorso e salvataggio in acque vive con corda da recupero; Prove radio e presentazione della trasmissione via analogica e digitale; Attività in cucina da campo in emergenza; Attività simulata su ricerca dispersi con conduttore e cane da ricerca; prova pratica simulata su piantina cartacea per la realizzazione di un Campo Base di Accoglienza di 250 sfollati".