Cairo, manufatti ad uso cantine crollano nel fiume Bormida: sopralluogo dei vigili del fuoco (FOTO)

Questa mattina, intorno alle ore 8, i vigili del fuoco sono intervenuti in corso Marconi a Cairo Montenotte a seguito del crollo di alcune strutture adibite a cantine lungo il fiume Bormida, provocato dal cedimento di una porzione di un vecchio muro di contenimento.

I fabbricati, già danneggiati dall’alluvione di circa una settimana fa, erano instabili e rappresentavano un pericolo per la sicurezza pubblica.

Le strutture pericolanti erano state precedentemente transennate per impedire l’accesso alle persone. Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento di Cairo per effettuare un sopralluogo e verificare la situazione. Fortunatamente, non si registrano feriti.