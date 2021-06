L'Anpi piange la scomparsa del partigiano Ivan, il savonese Luigi Pezza

"É con grande tristezza che diamo la notizia della morte, a 95 anni, di Luigi Pezza, nome di battaglia: Ivan".

A comunicare il lutto è il comitato provinciale dell'Anpi che esprime il suo cordoglio e di tutti i partigiani ricordandolo.

"Luigi, nato nel 1926 nel centro storico della città di Savona, a 12 anni inizia a lavorare, poco più che bambino, al mercato della frutta e verdura di Piazza delle Erbe, come 'uomo di fatica'. Poi, a nemmeno 15 anni, passa a lavorare all’ILVA, dove affronta il lavoro negli altiforni insieme a tanti altri giovanissimi operai. Ancora minorenne diventa attivista comunista, distribuendo clandestinamente stampa proibita dal fascismo all'interno dello stabilimento" ricordano i partigiani.

"Quando la situazione comincia a farsi 'calda', perché adocchiato dai servizi di sicurezza e dall'OVRA, si dà alla macchia per qualche mese, prendendo parte ai primi distaccamenti partigiani nati alla fine del 1943 tra la Liguria e il Piemonte. Torna in città alla vigilia del grande sciopero all'ILVA, organizzato in occasione del primo marzo 1944: come conseguenza della sua attività politica viene deportato giovanissimo in Germania. Al termine della Seconda guerra mondiale diventa portuale" prosegue l'Anpi savonese.

"Luigi è stato un maestro e un narratore straordinario. La forza magnetica delle sue parole era unita al suo spirito irriverente e ironico, scanzonato e sempre pronto alla battuta fulminante. Vogliamo ricordarlo, con grande affetto, come un esempio di antifascismo, eterno ribelle, anche da ultra ottuagenario, prova vivente che la libertà non si spegne, nemmeno durante la prigionia. Ciao Luigi" conclude l'associazione nazionale partigiani d'Italia della provincia di Savona.