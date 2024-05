Varazze, atti vandalici nel dehor del ristorante Blackstone Cafè (FOTO)

Atti vandalici nella notte a Varazze.

Un gruppo di giovani avrebbe infatti distrutto il vetro di un tavolo presente nel dehor del ristorante Blackstone Cafè 2.0 presente nel quartiere di San Nazario.

Le telecamere avrebbero ripreso gli autori.

"Lavorare - lavorare - lavorare, per passione, per la vita! E poi niente, vorresti dare la possibilità di lavorare anche a qualcun altro - lo sfogo del locale - Ma no loro preferiscono spaccare tutto e fare danni, distruggere e distruggersi perché fare schifo è l’unica cosa che sono in grado di fare".