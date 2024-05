Quiliano, donna in bicicletta travolta da un'auto in via Savona

Intervento dei soccorritori nel pomeriggio odierno, intorno alle 16.30, in via Savona a Quiliano, non distante dal deposito Sarpom.

Un'ambulanza del comitato vadese della Croce Rossa e l'automedica Sierra sono state mobilitate per l'assistenza e il trasporto in ospedale di una donna che, mentre si trovava a bordo della propria bicicletta, sarebbe stata travolta da un'automobile di passaggio.

Incerta la dinamica dell'accaduto, in seguito al quale la vittima è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona.