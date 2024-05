Tenta di accoltellare coinquilini, convalidato l'arresto del 27enne accusato di tentato omicidio

È stato convalidato l'arresto ed è stato disposta la custodia cautelare in carcere.

Questa la decisione del Gip Alessia Ceccardi su richiesta del Pm Luca Traversa, giunta nella mattinata di ieri nei confronti del 27enne che nella serata di sabato in un'abitazione di via Quarda Superiore aveva cercato di accoltellare i due connazionali che lo stavano ospitando da qualche giorno.

L'uomo, con precedenti, irregolare sul territorio nazionale, per tentato omicidio aggravato dall’uso di armi, armato di tre coltelli di lunghezza superiore ai 20 cm con la lama molto lunga e affilata, aveva iniziato a dare in escandescenze e aveva cercato di colpire gli altri due (uno si è riparato prendendo una sedia, l'altro una bacinella trafitta dai fendenti) che hanno subito chiamato il 112.

Giunti sul posto i poliziotti si sono trovati davanti il ventisettenne, in stato di agitazione, brandendo due grossi coltelli da cucina, mentre un terzo coltello lo aveva infilato nella cinta dei pantaloni.

L’uomo aveva continuato a minacciare i due connazionali presenti in casa e anche gli agenti intervenuti. Inutili i tentativi di contenere l’uomo, anche con l’uso del taser in dotazione, che continuava a tentare di scagliarsi contro uno dei connazionali tentando di colpirlo furiosamente.

A quel punto uno degli agenti intervenuti non essendoci altro modo per disarmarlo esplodeva un colpo di pistola colpendolo al fianco sinistro. Una volta a terra era stato disarmato mentre continuava a dimenarsi cercando di colpire con pugni e calci i due connazionali presenti e i poliziotti che cercavano di contenerlo.

L’uomo, accusato di tentato omicidio aggravastadall'uso delle armi, era stato immediatamente ricoverato in ospedale trasportato al San Paolo dalla Croce Bianca di Savona dove è stato sottoposto a due interventi chirurgici (il primo urgente sabato) ed è attualmente in prognosi riservata ricoverato nel reparto di Rianimazione.

Per questo non è stato ancora interrogato e arrestato. A suo carico risulta inoltre una nota di rintraccio per sottoposizione alla misura di sicurezza della libertà vigilata con prescrizioni emessa dal Tribunale di Milano.

Sul posto la polizia scientifica aveva effettuato tutti i rilievi nell'abitazione. Le indagini sono state effettuate dalla squadra mobile guidata dal dirigente Vito Innamorato.

Nella palazzina è presente anche il teatro Sacco e in quei minuti era in corso uno spettacolo.