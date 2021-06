Ad Andora la finale regionale under 17 di volley maschile, Simonetta: "Auspicio di un ritorno alla normalità per tutto il settore sportivo"

La Colombo Volley di Genova ha vinto la Finale Regionale Under 17 maschile che si è svolta nella giornata di oggi ad Andora. Secondo posto per il Volley Team di Finale Ligure, mentre la terza posizione è andata all'Admo Volley Lavagna.

Un triangolare avvincente che ha animato il palazzetto dello sport dove, domenica 20 giugno, si giocherà anche il triangolare per aggiudicare il titolo regionale della categoria under 17 femminile, le cui finaliste si sono qualificate in questo fine settimana.

A premiare le squadre il consigliere delegato allo Sport del comune di Andora, Ilario Simonetta: "Lieti di essere stati scelti per ospitare queste finali regionali di volley, accolte in piena sicurezza nella nostra struttura e che sono un' occasione di promozione del nostro territorio. Ringrazio quanti hanno reso possibile l'evento, auspicio di un ritorno alla normalità per tutto il settore sportivo che tanto ha sofferto per lo stop forzato causato dalla pandemia".