Stadio Bacigalupo, assessore Rossello: "Obiettivo tornare a giocarci la prossima stagione. Sintetico? Non ci sono le condizioni"

"L'obiettivo è chiaramente che si torni a giocare al Bacigalupo la prossima stagione. Sintetico? Non ci sono le condizioni economiche per farlo".

L'assessore allo sport del comune di Savona Francesco Rossello è perentorio sui prossimi passaggi che dovrà affrontare l'impianto sportivo di via Cadorna.

Il Città di Savona, nella conferenza stampa di mercoledì, è intervenuto sul tema stadio dicendo che "le condizioni del Bacigalupo è peggio che disastrosa, per fare un’intervento che consenta l’utilizzo del campo e della gradinata si parla di cifre a sei zeri. Il Comune in questo momento non è in grado di sostenere lo sforzo economico per l’installazione di un manto in sintetico”.

La spesa per rifare il manto in sintetico però sarebbe insostenibile, secondo l'amministrazione ci vorrebbero infatti 800mila euro.

Lo scorso fine marzo comunque si era svolto proprio un incontro tra la società savonese che ha acquisito il marchio del Savona Fbc, l'assessore e i gestori del campo, il Savona Rugby e l'Amatori Calcio Savona.

"Abbiamo concordato che ci saremo riaggiornati in tempi brevi per capire quale tipo di intervento fare per rimettere a posto il prato. Noi abbiamo chiesto una serie di preventivi e di perizie, dopo di che valuteremo insieme agli altri che verranno presentate dai gestori e dalla società" ha continuato Rossello.

Le tribune e le curve continuano nel frattempo ad essere inagibili, fruibili invece le gradinate.

"È piú che sufficiente per il campionato in cui milita la società" puntualizza l'assessore savonese.

"Quello del Bacigalupo è uno stato di difficolta che c'è e non ne faccio colpe a nessuno. Io ho ottimi rapporti con la società che sta riportando dignità alla storia del Savona. Sullo stadio bisogna trovare soluzioni possibili condivise e smetterla di elencare problemi. Conunque non c'è nessuna problema tra di noi, anzi - conclude Francesco Rossello che si sofferma anche sulle criticità di altri impianti -