La Pro Recco è campione d'Europa di pallanuoto: seconda Champions League per Matteo Aicardi

La Pro Recco vince la Champions League di pallanuoto, la massima competizione europea per club, e con lei festeggia anche Tovo San Giacomo. Tra i protagonisti del trionfo del team recchellino c'è infatti anche il tovese Matteo Aicardi, che aggiunge così al suo già ricco palmares anche la seconda Champions League della carriera.

A Belgrado la formazione ligure ha superato nella finalissima gli ungheresi del Ferencváros, fino a ieri campioni d'Europa in carica, per 9-6. Dopo sei anni di assenza la Champions League della pallanuoto torna in Italia, è la nona per la Pro Recco: la maniera migliore possibile per gettarsi alle spalle la delusione per lo scudetto recentemente perso contro Brescia dopo anni di dominio incontrastato in Italia.

Ennesimo successo per Aicardi che nella final eight di Belgrado aveva firmato una delle reti nella vittoria in semifinale contro il Barceloneta ed una doppietta nei quarti contro l'Hannover. Proprio contro i tedeschi si era temuto per un infortunio alla mano che aveva costretto il centroboa classe '86 ad abbandonare la gara anzitempo, ma fortunatamente il colpo subito si è rivelato meno grave del previsto non pregiudicando la cavalcata europea di Matteo e dei suoi compagni di squadra.

Il tabellino della finalissima

Pro Recco-Ferencváros 9-6

(3-2, 2-3, 2-0, 2-1)

Pro Recco: Bijac, F. Di Fulvio 2, Mandic 3, Figlioli 2, Younger 1, Velotto, N. Presciutti, Echenique 1, Ivovic, Hallock, Aicardi, S. Luongo, Negri.

Allenatore: Gabi Hernandez.

---

Ferencváros: S. Vogel, Ven. Vigvari 2, Zalanki, Vamos 1, Mezei, Fountoulis, Jaksic 1, Fekete, De. Varga, S. Jansik, Constantin-Bicari 2, Gardonyi.

Allenatore: Zsolt Varga.

---

Arbitri: Margeta (Slovenia) e Alexandrescu (Romania).