Savona, l'ultimo commosso saluto al Cavaliere Giacomo Rossello (FOTO)

Una parrocchia di San Giovanni Battista in San Domenico in Via Mistrangelo a Savona gremita secondo le regole anticontagio ha dato l'ultimo saluto al Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Giacomo Rossello.

Conosciuto e stimato da molti savonesi, papà di Marco e dell'avvocato Cristina Rossello, deputata eletta nel 2018 e membro della XIV Commissione politiche dell’Unione europea, nel 1996 fu insignito su proposta della presidenza del Consiglio dei Ministri.

La messa è stata officiata dal Vescovo Calogero Marino e dal Vescovo emerito Vittorio Lupi alla presenza oltre di parenti, amici e conoscenti anche del sindaco Ilaria Caprioglio e del Questore di Savona Giannina Roat