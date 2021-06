Arboscello (Pd): "16 strutture complesse in Asl 2 risultano sprovviste del primario di ruolo"

Carenza di primari Strutture complesse Asl 2. Il consigliere regionale Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione in Consiglio regionale, sottoscritta dai colleghi del gruppo, in cui ha chiesto alla giunta i tempi per superare la carenza di primari ricoprendo le posizioni vacanti in modo definitivo.

Il consigliere ha rilevato che 16 strutture complesse in Asl 2 risultano sprovviste del primario di ruolo e che ormai da tempo queste posizioni sono ricoperte da medici “facenti funzione” mentre il Covid ha richiesto pesanti riorganizzazioni rendendo la carenza di personale più evidente.

Il presidente della giunta con delega alla sanità Giovanni Toti ha rilevato che il tema è complesso in quanto non è solo un problema di primariati ma di carenze più generali. Il presidente ha illustrato in aula la dettagliata relazione della asl2 con il piano delle assunzioni previste.