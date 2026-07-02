Savona, scippi in centro e Santa Rita, Fratelli d'Italia e Lega chiedono più sicurezza

Tre casi di scippo, due riusciti e uno solo tentato, nel giro di poche ore tra il centro città e il quartiere di Santa Rita. Una situazione che, prima d’ora, non si sarebbe mai verificata e che preoccupa i savonesi.

Gli scippi, avvenuti ieri pomeriggio, mercoledì 1° luglio, hanno riguardato il centro e l’Oltreletimbro. A colpire sarebbe stato un uomo in monopattino, non si sa se fosse sempre lo stesso. Non si sono fatte attendere le reazioni della politica.

“Scippo a Santa Rita in pieno giorno e stesso malvivente ne tenta altri due e si dilegua – dichiara il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Matteo Debenedetti – un avvenimento del genere, oltre a far arrabbiare e pensare, fa percepire che prima o poi un reato del genere potrebbe provocare sia feriti (pensiamo all’età media che frequenta la zona dell’Asl), sia un intervento di qualche cittadino saturo di vedere scene simili. Non se ne può più, la sopportazione è finita, la gente per bene ha paura e la paura può degenerare in autoprotezione incontrollata”.

Debenedetti sottolinea quindi la necessità di un’azione condivisa da parte di tutte le istituzioni coinvolte nella gestione della sicurezza pubblica.

“Come coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia – prosegue Debenedetti – dichiaro fortemente la necessità di fare fronte comune: Governo, istituzioni locali e forze dell’ordine, affinché si constati questa situazione di emergenza e si intervenga ognuno per le proprie competenze. Spero presto ci sia l’insediamento del nuovo Prefetto, in modo da avere un punto fermo sull’ordine e sulla sicurezza pubblica”.

Ringrazia le forze dell’ordine per il lavoro che svolgono ogni giorno e aggiunge: “Il sindaco deve emanare subito ordinanze antibivacco ed effettuare, tramite polizia locale, posti di blocco e controlli in città. Non serve l’esercito, ci vuole buona volontà e assunzione di responsabilità. Un grazie enorme alle forze dell’ordine che fanno l’impossibile per proteggerci e tutelarci”.

Sulla vicenda interviene anche il capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Maurizio Scaramuzza, che chiede un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine sul territorio.

“Credo che la situazione stia sfuggendo di mano – afferma Maurizio Scaramuzza, capogruppo della Lega in Consiglio comunale – c’è davvero bisogno di più agenti di polizia e di maggiori controlli sul territorio, perché stiamo rischiando di diventare come alcune realtà molto problematiche delle grandi città.

“A queste persone – conclude Scaramuzza – viene lasciata troppa libertà di fare ciò che vogliono. Le forze dell’ordine fanno già tutto il possibile, ma non sono sufficientemente numerose per garantire controlli efficaci e costanti. Servono più risorse, una presenza maggiore sul territorio e un approccio più fermo per garantire sicurezza e rispetto delle regole”.