Savona, il sindaco Russo firma l'ordinanza: dal 1° luglio stop ai bus turistici sul lungomare tra corso Colombo e il confine con Vado

Come annunciato da tempo, questa mattina è stata firmata l'ordinanza sindacale sul divieto di transito degli autobus turistici nel lungomare tra corso Colombo e il confine con Vado. In queste ore verranno posati i necessari cartelli, in modo che il divieto sia visibile.

La misura avrà validità dal 1° luglio fino al 6 settembre e riguarda entrambe le direzioni di percorrenza del tratto stradale costituito da Corso Colombo, Corso Vittorio Veneto, via Nizza fino al confine comunale con Vado Ligure.

Si tratta di una delle misure che l'amministrazione comunale ha messo in campo per disincentivare l'arrivo massivo, il campeggio abusivo, soprattutto nella zona delle Fornaci, tutelando nello stesso tempo anche la sicurezza stradale, soprattutto degli utenti deboli.

L'altra misura estiva riguarda, in base a un accordo con l'associazione Bagni Marini, la condivisione di un sistema di vigilanza privata nelle spiagge del Prolungamento, sia quelle dei bagni sia quelle pubbliche.

“Ogni anno con la Polizia Locale mettiamo in campo una serie di azioni nelle zone più problematiche in estate – dice l'Assessore alla Sicurezza, Barbara Pasquali - Confidiamo che l'azione di quest'anno che prevede sia l'ordinanza sia l'impiego della vigilanza privata risulti particolarmente incisiva. Naturalmente sono necessarie anche altre azioni di presidio per le quali rimaniamo in contatto tanto con la Prefettura, la Questura e tutte le Forze dell’Ordine”.