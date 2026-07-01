Due giovani di Albenga aggrediti in un locale di Alassio, Tomatis: "Fatti gravi, serve un fronte comune sulla sicurezza"

"Desidero esprimere, a nome dell'Amministrazione comunale e di tutta la comunità ingauna, la mia più sincera vicinanza ai due giovani di Albenga che, in due distinti episodi, sono rimasti vittime di aggressioni mentre si trovavano in un locale notturno di Alassio, reputo che i fatti siano gravi a prescindere dalla città dove succedono". Così afferma il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, in merito ai fatti accaduti negli ultimi giorni.

"La sicurezza non è una questione che riguarda un singolo Comune, ma un tema che interessa l'intero territorio e che richiede un approccio condiviso e sistematico. È fondamentale che tutte le istituzioni collaborino - prosegue - Confidiamo pienamente nel lavoro delle Forze dell'Ordine, che sappiamo essere impegnate nelle indagini per fare piena luce su quanto accaduto e individuare i responsabili".

"Siamo consapevoli delle difficoltà legate alla carenza di organico, un tema che abbiamo avuto modo di affrontare in più occasioni, da ultimo anche nel corso del Tavolo per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza convocato in Prefettura. Comprendiamo quindi quanto sia complesso garantire un presidio capillare dell'intero territorio ma probabilmente sarebbe utile rafforzare la presenza nei pressi dei locali e delle aree maggiormente sensibili", conclude Tomatis.