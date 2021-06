Ospedale Albenga, il sindaco Tomatis: "Reperire risorse immediate per riaprire il Punto di Primo Intervento"

L’ospedale Santa Maria di Misericordia rimarrà pubblico. Le parole del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - che ha dichiarato di essere pronto a revocare la gara per l’affidamento ai privati della gestione degli ospedali di Albenga e Cairo Montenotte - segnano un risultato importante traguardato dopo una lunga battaglia portata avanti con costanza e determinazione prima dall’amministrazione Cangiano e poi da quella Tomatis.

"In quest’ultimo anno, a causa dell’emergenza Covid, le condizioni sanitarie del nostro Paese sono decisamente cambiate. Il modello Lombardia ha mostrato chiaramente le sue lacune evidenziando ancor più l’importanza della sanità pubblica e di avere posti letto disponibili nei nostri ospedali - commenta il sindaco Tomatis - Il presidente Toti, giustamente e alla luce di tali considerazioni, ha deciso di revocare la gara per l’affidamento ai privati della gestione degli ospedali di Albenga e Cairo, ascoltando la voce del territorio e riconoscendo di fatto, l’importanza delle nostre strutture ospedaliere".

"L’ospedale Santa Maria di Misericordia infatti, ha assunto un ruolo fondamentale durante l’emergenza sanitaria. Ci ha resi orgogliosi di questo importante presidio divenuto punto di riferimento nell'intero comprensorio e al quale fa capo un bacino di utenza che va molto al di là degli abitanti albenganesi. Si parla di circa 80 mila persone che in estate si moltiplicano esponenzialmente e alle quali dobbiamo garantire loro un servizio che abbia tutti quei reparti indispensabili alle esigenze primarie degli utenti (spesso, specie nella nostra Regione si tratta di persone anziane con le patologie legate all'età)" prosegue il primo cittadino.

"La salute è un bene primario e fondamentale che dobbiamo garantire. Proprio per questo, accogliendo con soddisfazione la notizia della revoca della gara per l’affidamento ai privati voglio ribadire l’urgenza immediata di trovare inoltre risorse, anche umane, per garantire la riapertura del Punto di Primo Intervento del nostro ospedale"

"Questo è finalmente il momento dei fatti che travalicano le sterili polemiche politiche spesso portate avanti a livello locale da chi, fino a ieri, ha sostenuto apertamente la privatizzazione dell’ospedale di Albenga salvo cambiare rapidamente idea non appena si è subodorato il cambio di direzione dell’amministrazione regionale" conclude il primo cittadino.