"A Verezzi la cipolla è social": la promozione del territorio all'insegna del gusto (FOTO e VIDEO)

Una serata all'insegna della tradizione ma con lo sguardo proiettato al futuro. Nella caratteristica cornice dell'Agricola "Verezzi", Borgio Verezzi ha presentato la sua ultima De.Co (Denominazione Comunale): la cipolla rossa verezzina.

Un baluardo della tradizione enogastronomica locale rilanciato in chiave moderna grazie alla tavola rotonda intitolata "A Verezzi la cipolla è social", evento trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Savonanews e moderato dal nostro giornalista Roberto Vassallo. Un appuntamento che ha visto la presenza di numerosi ospiti, protagonisti di una discussione che partendo proprio dal prelibato frutto della terra di uno dei borghi più belli d'Italia ha toccato numerosi aspetti.

Ad aprire l'evento è stato il saluto telefonico di Enrico Lupi, presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria. A seguire la staffetta tra i tanti relatori: il presidente di Confcommercio Savona Vincenzo Bertino che ha colto l'occasione per sottolineare la volontà del territorio di ripartire e di accogliere i visitatori della nostra provincia anche attraverso l'enogastronomia; il direttore artistico del Festival teatrale di Verezzi, Stefano Delfino, che ha invece illustrato i molteplici legami che una pietanza semplice come la cipolla può vantare con la cultura teatrale ma non solo.

Roberto Pirino dell'Accademia Italiana della Cucina ha invece elogiato la cipolla verezzina ricordando le parole di Gualtiero Marchesi, maestro della cucina che la definì "rossa, di pezzatura media o medio grossa, esternamente rossa di colore più o meno intenso, con foglie interne bianco rossastre, particolarmente dolce e delicata in quanto ricca di zuccheri come glucosio, fruttosio e saccarosio". Marchesi, inoltre, ne suggeriva "il consumo crudo, oppure per unirsi a piatti freschi di verdure per aggiungere vivacità o in torte dolci come una tatin di cipolle".

Giobatta Vio Aimone dell'azienda agrobiologica Bio Vio ha svelato i segreti dietro al successo della sua attività, raccontandone la storia tra orgoglio ed emozione. Una testimonianza importante soprattutto per i giovani imprenditori locali presenti all'evento (tra questi le titolari delle aziende Carrubba du Bungiurnu e Rosmarino Blu): a loro il compito di riaccendere l'entusiasmo per i prodotti tipici della zona. La parola è poi passata al consigliere regionale Stefano Mai, che ha promosso l'idea del comune borgese di riscoprire le proprie tradizioni culinarie come già accaduto in passato per le lumache alla verezzina e per la torta di zucca.

Giampaolo Pisano e Pierpaolo Morelli hanno parlato del loro lavoro di produttori: il primo con un particolare riferimento agli strumenti storici come il "vallu" (una cesta tipica della tradizione verezzina) e un bastone che veniva utilizzato per "battere" le semenze, il secondo confidando la passione necessaria per un mestiere che richiede un impegno importante. Luca Lanzalaco della Confederazione Italiana Agricoltori di Savona si è inoltre soffermato sugli aspetti legati al recupero del territorio abbandonato destinandolo alle coltivazioni, un'operazione con ricadute positive anche in ambito turistico. Lanzalaco si è espresso anche relativamente agli accorgimenti necessari per la coltivazione della cipolla rossa.

In chiusura le parole del sindaco Renato Dacquino che ha ribadito come sia necessario lavorare sulla produzione passando da una fase di pochi appassionati professionalmente coinvolti, ad una fase più strutturata. Un discorso che riguarda il coinvolgimento di persone competenti, di spazi adeguati e di modalità operative per far conoscere e commercializzare la De.Co cittadina.