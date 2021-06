Millesimo, il 23 giugno al via "Generazioni a confronto 2021-2023"

Si chiama “Generazioni a confronto 2021-2023” il progetto promosso dalla parrocchia della Visitazione di Millesimo e dall’oratorio San Luigi, per animare l’estate dei bambini e dei ragazzi del paese.

Si tratta di un’opportunità di welfare sociale dedicata alle famiglie: da una parte i bambini dai 6 ai 13 anni potranno frequentare l’oratorio e praticare sport, fare i compiti, studiare le lingue straniere, vedere cinema e cimentarsi nel teatro, mentre i genitori sapranno di poter contare su un servizio culturale ed educativo proprio nel periodo di chiusura della scuola. L’avvio delle attività è prevista il 23 giugno e proseguirà fino al 3 settembre 2021. Ma già sabato 12 giugno, sarà possibile chiedere informazioni e iscriversi dalle 9,30 alle 11,30 davanti al bocciodromo di Piazza Pertini.

Il progetto “Generazioni a confronto 2021-2023” poggia le basi sull’iniziativa dei volontari, la voglia di condividere esperienze e conoscenze. Ideali, riconosciuti anche dalla Fondazione De Mari, che ha sostenuto il progetto con 20 mila euro di fondi per il welfare. Alla cifra si sommano altri tremila euro stanziati dal Comune di Millesimo, il patrocinio dei Comuni di Roccavignale, Osiglia e Cosseria, oltre alla collaborazione con le associazioni cittadine.

Dopo lo stop forzato dell’anno scorso per via della pandemia, il progetto torna grazie al lavoro dei volontari della parrocchia e di don Giampiero Lovera, nel pieno rispetto delle regole anti-Covid: i bambini e ragazzi verranno divisi in piccoli gruppi e aiutati da animatori nello svolgere tutte le attività, ma sarà anche sempre presente un adulto quale punto di riferimento e coordinamento. Determinante sarà l’aiuto dei volontari, genitori, nonni e abitanti: tutti possono collaborare all’iniziativa il cui obiettivo è proprio innescare un confronto tra le varie generazioni, scambiarsi sapere e conoscenze nell’estate della ripartenza dopo l’emergenza sanitaria.

Tutta nuova è anche la location che farà da cornice all’iniziativa: il progetto generato dall’oratorio San Luigi che, dopo un completo restyling, apre le porte di spazi totalmente rinnovati ai ragazzi e alle famiglie per l’attività estiva. L’inaugurazione è prevista il 20 giugno, con due giornate dedicate proprio alle famiglie: domenica 20 giugno a Millesimo arriverà il vescovo di Mondovì, Monsignor Egidio Miragoli, per l’inaugurazione istituzionale dell’oratorio e della nuova piazzetta, che è stata riqualificata proprio all’ingresso del cinema “Lux” e sarà intitolata al fondatore don Settimo Ornato. La giornata di lunedì, invece, sarà dedicata ai ragazzi con giochi al pomeriggio e la proiezione di un film all’aperto.

Le iniziative non sono finite: i volontari dell’oratorio stanno organizzando anche un “Mini campeggio in oratorio”, dal 10 al 12 giugno, dedicato ai bambini dalla prima alla quinta elementare.