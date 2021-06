"Io Vado con le balene", premiati i vincitori delle diverse categorie nelle scuole di Vado

Si è conclusa la terza edizione del progetto didattico ed informativo “Io Vado… con le balene”, organizzato dal Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua con il Servizio Ambiente del Comune di Vado Ligure, nell’ambito delle iniziative legate alla carta di partenariato “Pelagos”.

L’iniziativa, volta a informare e sensibilizzare circa l’importanza del Santuario dei Cetacei e la salvaguardia dell’ambiente marino, ha coinvolto, con incontri in classe, l’Istituto Comprensivo di Vado Ligure, per un totale di 37 classi, tra scuola secondaria di primo grado, primaria e infanzia, consentendo così di incontrare più di 650 bambini e ragazzi.

A conclusione del progetto è stato proposto alle scuole primarie e dell’infanzia un concorso a cui insegnanti, bambini e famiglie hanno risposto con entusiasmo e creatività. Hanno aderito ben 23 classi producendo 330 bellissimi elaborati. Ogni bambino ha realizzato una cartolina come vera e propria opera artistica di piccolo formato rettangolare con il valore di un vero e proprio “messaggio in bottiglia” sul rispetto del mare e dei suoi abitanti. Gli elaborati di ciascuna classe sono stati riuniti in un album fotografico accompagnato da un messaggio che indica la “strada” per tutelare la vita sott’acqua.

Una giuria di esperti composta dal biologo e Direttore dell'Area Marina Protetta Isola di Bergeggi Simone Bava, esperto e grande conoscitore del mare e delle emergenze ad esso legate Alessandro Chiabra, grafico, esperto di comunicazione e di tematiche legate all'ambiente e alla storia del territorio, e Chiara Gavarone, educatrice della Ludoteca Comunale "Il Cappellaio Matto", appassionata di mare, bambini e creatività, ha scelto i lavori migliori, valutati in base all’aderenza alla tematica, alla creatività e originalità mostrata e al valore del messaggio ambientale.

Dal 31 maggio al 6 giugno gli album di classe sono inoltre stati pubblicati sulla pagina Facebook Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua e votati dal pubblico al fine di assegnare un ulteriore premio.

Ogni bambino ha inoltre ricevuto un simpatico gadget ecologico a tema marino, ogni classe l’attestato di partecipazione o di merito e ogni plesso scolastico un bellissimo poster con tutte le cartoline fatte dai bambini.

Ecco la classifica dei vincitori, che si sono aggiudicati buoni acquisto di differente valore per materiale scolastico:

Primo premio Scuola primaria: Classe III della scuola Primaria “Don Milani”, Sant’Ermete con l’album dal titolo: “Conserva di mare”.

Secondo premio Scuola primaria: Classe III A - III B della Scuola Primaria “Don Peluffo”, Vado Ligure con l’album dal titolo “aMare il surreale”.

Terzo Premio Scuola primaria: Classe V della scuola Primaria “G. Bertola”, Valle di Vado con l’album dal titolo: “NO al mal di plastica!”

Premio Facebook: Classe III della scuola Primaria “G. Bertola”, Vado Ligure con l’album dal titolo “I rifiuti in mare non gettare, prova a riutilizzare!”

Premio Scuola Infanzia: Scuola dell’infanzia “Magia e Fantasia”, Vado Ligure