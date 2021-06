Lions, al Golf Club Albisola una giornata di eventi per raccogliere fondi

Un torneo di Golf per golfisti provetti, una gara di Putting Green (mini golf) per giocatori neofiti, una divertente gara di degustazione ideata dai Somelier della FISAR accessibile a intenditori e astemi, una pesca di beneficenza e una lotteria con premi piccoli e più importanti, comunque tutti utili per l’obiettivo di raccogliere fondi: sabato 12 giugno si è tenuta una grande giornata di impegno Lions presso il Golf Club Albisola.

I Lions Club “Alba Docilia delle Albisole”, “Arenzano-Cogoleto”, “Valbormida” e “Varazze-Celle” ed i giovani Leo Alba Docilia, con la collaborazione del Golf Club Albisola, dei Sommelier della FISAR, sostenuti dai ceramisti delle Albissole e dall’Azienda Agricola Marenco di Strevi, hanno organizzato gli eventi per un’importante raccolta fondi a favore dell’LCIF, Lions Clubs International Foundation, organizzazione alla quale fanno capo tutti Lions Club del mondo.

“Ogni Lions Club indirizza al LCIF parte dei fondi delle attività annuali, oltre ad iniziative locali, e ne sostiene le varie campagne internazionali, come la raccolta di occhiali usati per i Paesi poveri, le campagne vaccinali contro la cecità da fiume o contro il morbillo, l’invio di aiuti di prima necessità in caso di grandi calamità naturali e tanto altro. Qualora vi siano progetti importanti, che abbiamo rilevanza per il territorio, la Fondazione interviene anche localmente” spiega un portavoce degli organizzatori.

“Per citarne qualcuno – continua - è il caso della ricostruzione di una residenza protetta a Inverso Pinasca in val Chisone, danneggiata a causa dell’alluvione del 1994, degli interventi di ripristino per l’inondazione che ha colpito il varazzino nel 2010, dell’arredo della Residenza 'Il Granello' per persone con disabilità di Varazze del 2018 e la costruzione di un giardino pubblico, accessibile anche alle persone con disabilità, che prevedeva la realizzazione di giochi per bimbi e la piantumazione di 43 alberi in memoria di ciascuna delle vittime del crollo del Ponte Morandi”.

Una giornata intensa e divertente per tutti gli intervenuti, ai quali gli organizzatori porgono i più sentiti ringraziamenti.