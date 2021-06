Albenga, nuovi loculi nel cimitero di Leca: al via l’assegnazione

Terminati i lavori di ampliamento interno del cimitero di Leca al via l’assegnazione dei nuovi loculi. Tutti i cittadini interessati potranno presentare domanda di assegnazione a partire dalle ore 8.30 del 1 luglio (le domande che perverranno prima di tale ora e data non saranno prese in considerazione e verranno archiviate).

Le domande potranno essere presentate all’Ufficio Protocollo, sia mediante consegna diretta sia mediante invio con mail o PEC personale all’indirizzo protocollo@pec.comune.albenga.sv.it, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30; martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30. Tutte le info al seguente LINK.

"L’intervento di ampliamento interno del cimitero di Leca ha dato una concreta risposta alle esigenze della nostra città. Sono stati realizzati, infatti, 148 loculi e di 320 ossari che saranno assegnati a partire dal prossimo 1 luglio ai cittadini che, rientrando nei requisiti stabiliti, presenteranno la domanda" commenta il sindaco Riccardo Tomatis.

Aggiunge il consigliere delegato ai cimiteri Mirco Secco: "Grazie all’impegno della nostra Amministrazione sono terminati i lavori di ampliamento interno del cimitero e, a breve, partirà l’assegnazione degli stessi con concessioni ella durata di 40 anni così come stabilito in consiglio comunale. Questa è la conclusione di un percorso importante che garantisce alla città una risposta alle esigenze che erano emerse. A breve sarà realizzato un nuovo piano regolatore cimiteriale per avere una migliore distribuzione degli spazi in tutti i cimiteri del Comune di Albenga oltre alla riqualificazione del cimitero di San Giorgio”.

Si ricorda che hanno titolo ad ottenere la concessione dei tumuli cimiteriali tutti i residenti nel comune di Albenga di età superiore ai 65 anni, oltre alle altre casistiche previste dal vigente regolamento comunale di Polizia Mortuaria.

La domanda dovrà essere redatta in bollo, utilizzando esclusivamente il modello predisposto dall’Ufficio competente, disponibile presso gli uffici Protocollo, Segreteria Generale/Cimiteriale, Sportello del Cittadino (U.R.P.) e sul sito del comune: www.comune.albenga.sv.it – Modulistica – Servizi cimiteriali – 2020 Richiesta concessione nuovi tumuli cimiteriali.