Servizi Ambientali Spa: Alessandro Fanara è il nuovo Direttore Generale

È entrato in servizio in questi giorni il nuovo Direttore Generale di Servizi Ambientali Spa, Alessandro Fanara.

Genovese, il Dott. Fanara è laureato in Ingegneria ambiente e territorio, indirizzo idraulica, presso l’Università degli Studi di Genova. Vanta una solida esperienza nella gestione dei servizi pubblici locali, con particolare specializzazione nel settore ambientale e idrico. La sua ultima esperienza lo ha visto impegnato presso Vivaservizi S.p.A., primaria realtà marchigiana del servizio idrico integrato, dove ha contribuito a progetti di ottimizzazione operativa e sostenibilità ambientale.

Ad accoglierlo i sindaci di Loano, Luca Lettieri, e di Borghetto Santo Spirito, Giancarlo Canepa, i cui Comuni rappresentano congiuntamente oltre l’83% della compagine sociale della società: “L’arrivo del Dott. Fanara rappresenta un’opportunità per rafforzare la governance di Servizi Ambientali S.p.A. e affrontare con determinazione le sfide ambientali e infrastrutturali che ci attendono - le parole del sindaco Lettieri - La sua esperienza sarà fondamentale per garantire servizi efficienti e sostenibili ai nostri cittadini”.

“La nomina del nuovo Direttore Generale segna un passaggio cruciale per il futuro della società - aggiunge Giancarlo Canepa - Servizi Ambientali non è solo un soggetto tecnico: è uno snodo strategico per lo sviluppo territoriale e la qualità della vita. È il motore che può trasformare politiche ambientali ambiziose in risultati tangibili. Al Dott. Fanara chiediamo visione, concretezza e una capacità di ascolto continua verso i Comuni e i cittadini. Le sfide non mancano, ma con una guida competente e determinata possiamo trasformarle in occasioni di crescita”.

Il Direttore Generale lavorerà in continua sinergia con il CdA della società attualmente composto dalla Presidente Barbara Balbo, dall’Amministratore Delegato Alessandro Vignola e dal vice Presidente Santiago Vacca.

Tra le priorità immediatamente sul tavolo: ​la gestione dei progetti legati al PNRR con l’ampliamento dell’impianto di trattamento secondario; il completamento del nuovo collegamento fognario dei territori di levante Pietra Ligure, Borgio Verezzi ed i Comuni della Val Maremola; la complessa operazione di fusione delle tre società consortili provinciali in un unico soggetto denominato APS; la risoluzione definitiva delle criticità legate ai miasmi provenienti dal depuratore consortile di Borghetto Santo Spirito, oggetto di attenzione e preoccupazione da parte delle comunità locali.