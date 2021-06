Ad Albenga torna “Tantu au muggiu”, il mercatino dei commercianti. Oggi e domani, il centro storico di Albenga si animerà di bancarelle con innumerevoli occasioni proposte dai commercianti che allestiranno bancarelle all'aperto.

"Durante queste due giornate i commercianti proporranno i loro prodotti sotto una forma legittima di 'Tantu au muggiu'" spiega l’assessore al commercio Mauro Vannucci.

"È una soddisfazione vedere ripartire il commercio e consiglio anche ai non residenti e ai turisti di frequentare il centro storico della nostra città nel quale è possibile trovare arte, cultura e, in queste due giornate, un’occasione per fare i propri acquisti o anche solo curiosare tra gli straordinari negozi in grado di proporre offerte adatte a tutti" conclude l'assessore Vannucci.