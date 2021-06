Caos viabilità sull'Aurelia tra Varazze e Celle, la minoranza varazzina: "Danno di immagine ed economico per la città"

"I varazzini sono in ostaggio di code lunghissime, recarsi a Savona non è più un breve spostamento ma un vero e proprio viaggio che può diventare interminabile".

A dirlo sono i consiglieri di minoranza in consiglio comunale a Varazze Paola Busso, Gianantonio Cerruti e Massimo Lanfranco che puntano il dito su un caos della viabilità che oltre a coinvolgere le autostrade (il casello cellese è chiuso in entrata e in uscita) da diverso tempo sta mettendo in ginocchio l'Aurelia per via del semaforo a Celle sul cantiere del rio Santa Brigida e poi con l'intervento di sistemazione della rete di protezione sulla parete rocciosa ai Piani dopo lo svincolo autostradale località Bouffou.

"I lavori di vario tipo che insistono sull’Aurelia all’altezza di Celle e che durano ormai da più di un anno stanno determinando un danno enorme ai cittadini di Varazze che perdono moltissimo tempo nella percorrenza di un breve tratto di strada che collega la nostra città al capoluogo di provincia; inoltre la chiusura dell’autostrada in direzione Savona proprio a Celle Ligure comporta un ulteriore problema" proseguono i consiglieri di opposizione.

"Nella stagione estiva gli innumerevoli disagi aumentano come è ovvio e questa situazione crea anche un danno di immagine ed economico per una città che proprio in questo periodo ha nel turismo la sua principale attività. È necessario non subire passivamente questi disagi e, come Consiglieri Comunali, abbiamo chiesto al Vicesindaco reggente Pierfederici di dirci quali azioni ha intrapreso verso ANAS affinché questa situazione venga risolta e/o contenuta - concludono Busso, Cerruti e Lanfranco - Il disagio si protrae da troppo tempo e con il flusso aggiuntivo del traffico estivo la situazione diventerà davvero insostenibile. È tempo di azioni concrete affinché la nostra comunità venga ascoltata".