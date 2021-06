Finale celebra San Pietro in formato ridotto: gli appuntamenti per il 29 giugno

Le norme anti Covid, come già annunciato nei giorni scorsi (leggi QUI), stopperanno per il secondo anno consecutivo la tipica processione con cui Finale celebrava San Pietro, protettore dei pescatori.

Non mancheranno però i momenti di venerazione alla statua del santo per i fedeli, che la troveranno esposta, come lo scorso anno, all'ingresso della Basilica di San Giovanni in Finalmarina con percorsi predisposti e controllati dai componenti della Compagnia di San Pietro atti a regolare i flussi, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 22 di martedì 29 giugno.

Nonostante la statua non possa lasciare la Basilica non mancherà tuttavia la benedizione del mare, che verrà impartita alle 17 nelle due spiagge "dei Bianchi" e "dei Neri", seguita alle 18 dalla Santa Messa in Basilica.