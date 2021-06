Finale, la pandemia ferma per il secondo anno consecutivo i festeggiamenti per San Pietro

Una devozione profonda, che affonda le sue radici nel legame tra Simon Pietro, "pescatore di uomini" come le Sacre Scritture indicano sia stato designato da Gesù Cristo, e una delle principali attività a cui erano dediti gli abitanti del borgo di Finalmarina, per l'appunto la pesca, di cui il Santo è Patrono.

Ma questo maledetto virus non ci lascia ancora tornare alla vita "pre pandemica", quando l'estate della Riviera si animava di quei colori, profumi e suoni della festa spesso legati ad antiche, e sovente religiose, ricorrenze. Come succedeva regolarmente da centinaia d'anni a Finale il 28 e 29 giugno per celebrare San Pietro.

Il primo confronto è stato col parroco, monsignor Giuseppe Militello, "con il quale abbiamo valutato le varie possibilità che permettessero di far uscire la Statua" si legge nella nota.

"Nei giorni a seguire abbiamo incontrato l'Amministrazione Comunale e, nonostante tutte le ipotesi effettuate, non sembrava ipotizzabile lo svolgimento della processione così come si è sempre fatta" spiegano.

Nei giorni scorsi, infatti, l'Amministrazione Comunale, in analogia ai comportamenti che verranno assunti da altri Comuni, ha assunto una delibera con la quale sostanzialmente non vengono autorizzate tutte le manifestazioni programmate sul territorio fino al 29 agosto "che possano dare luogo ad assembramento, anche in via solo potenziale, di persone sulle aree pubbliche".