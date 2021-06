Cantieri sulla A6, riduzione o eliminazione pedaggio nel tratto Savona-Millesimo: ​il Consiglio regionale approva ordine del giorno

Viabilità dell’Autostrada A6 fra Savona e Millesimo. Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 227, presentato dal consigliere Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno) e sottoscritto dai colleghi del gruppo, che impegna la giunta affinché vengano esercitate pressioni per ridurre o eliminare, per il tratto della A6 fra Savona e Millesimo, il pedaggio per tutto il periodo di manutenzione straordinaria dei viadotti e delle gallerie fra Savona e Millesimo.

Nel documento si rileva la situazione della viabilità autostradale della A6, in particolare sul tratto Savona/Millesimo nei due sensi di marcia e i conseguenti disagi per tutti gli automobilisti e che, più di un anno dopo il crollo del viadotto Madonna del Monte sulla A6, la situazione è andata peggiorando in diversi tratti autostradali con restringimenti su una corsia, e la presenza di numerosi cantieri.

L’assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone ha dato parere favorevole. Il consigliere Fabio Tosi (Mov5Stelle) ha espresso parere favorevole.