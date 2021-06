A Torino per difendere il lavoro. Cgil Savona: "Lavoratori da essenziali a dimenticati"

Così, parafrasando quello che è stato lo slogan degli italiani durante il primo lockdown dell'era Covid nella primavera del 2020, la Cgil di Savona spiega i motivi che hanno portato in piazza a Torino centinaia di sindacalisti e persone alla manifestazione nazionale unitaria per parlare di lavoro, coesione e giustizia sociale con diversi argomenti sul tavolo della discussione.

" Da essenziali a dimenticati. Il destino dei lavoratori italiani disegna la solita avvilente parabola - affermano i rappresentanti della Camera del Lavoro della nostra provincia - Chi ha pagato sulla propria pelle gli effetti della pandemia continua a farlo come se il Covid oltre alle difese immunitarie ci avesse cancellato anche la memoria. E a molti pure la coscienza. Anestetizzata dalle belle parole di circostanza quando la guerra era in atto e ora, con il nemico invisibile che sembra dare un po’ di tregua, un pericoloso déjà-vu ci riporta alla cruda realtà ".

Dal primo luglio il blocco si sblocca e sarà nuovamente possibile licenziare: " Nonostante il buon senso chiederebbe una proroga, magari il tempo necessario per mettere mano alla riforma degli ammortizzatori sociali, il Governo preferisce accontentare le pressioni di Confindustria e del liberismo imperante. Il pianto dei ricchi, si sa, fa più rumore di chi ha lo stipendio a due zeri: è la ripartenza a tutti i costi, bellezza. Un canovaccio ben noto se non fosse incastonato, oggi più che mai, in un panorama drammatico " continuano dalla Cgil savonese.

" Il lavoro non è solo disprezzato, come ha ribadito qualche giorno fa il segretario generale della Cgil Landini - aggiungono - ma è diventato la brioche da lanciare agli affamati. Che ha sempre più il sapore di una merendina scaduta e indigesta, tanto ci sarà sempre chi è disposto a divorarla. L'ultimo bollettino dell'Istat sulla povertà galoppante è un bugiardino pieno di effetti indesiderati. E il ritorno dei tre morti quotidiani sul lavoro una pericolosa assuefazione ".

"Ma dobbiamo essere ottimisti. Il peggio è passato, ci ripetono come un mantra inceppato. Da lunedì tutti a passeggio senza la mascherina e tre giorni dopo magari senza neanche lo stipendio. Triste epilogo di chi predicava che da questa pandemia ne saremmo usciti migliori e più forti. Per ora ne usciamo peggio di come siamo entrati e dire che già allora l'acqua ci copriva le spalle. Urge una terza dose del vaccino, per riacquisire almeno un briciolo di memoria" concludono dal sindacato.