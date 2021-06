Spotorno, nasce ufficialmente il comitato cittadino di Cambiamo!

"Spotorno è uno dei comuni che andra al voto il prossimo autunno, alle ultime regionali di Settembre 2020 "Cambiamo!" è risultato il partito più votato e questo ci investe di una responsabilità ancor maggiore in vista di ottobre - prosegue Vaccarezza - Progetti, idee, confronti: questo il filo conduttore dei Comitati che, ramificamdosi nel territorio, creano una rete forte, compatta, seguendo quel 'modello Toti' che altro non è se non disponibilità all'ascolto e risoluzione dei problemi. Questo lo spirito delle persone che fanno parte di 'Cambiamo! Spotorno'. Ad accoglierci Valeria Calcagno, Coordinatore, e Davide Delbono, segretario".

"Mi legano ad Angelo un percorso politico di lunga data, ma soprattutto una profonda amicizia - è il commento di Valeria Calcagno - è sempre stato presente e attento, e sono grata per avermi introdotta in questo nuovo percorso. Un ringraziamento anche al Coordinatore provinciale Mauro Demichelis, per il suo prezioso supporto in questo disegno studiato per il nostro territorio".