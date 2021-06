Incidente sulla A10 tra Celle e Albisola: soccorsi mobilitati, traffico bloccato

Incidente stradale questo pomeriggio attorno alle ore 17.30 lungo l'autostrada A10, nel tratto compreso tra Celle e Albisola, nella galleria Cassisi, in direzione Savona.

Secondo quanto riferito, il sinistro riguarderebbe il conducente di una moto che avrebbe perso il controllo del mezzo sul quale stava viaggiando: è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul posto i militi della Croce Verde di Albisola, il personale autostradale e la Polizia Stradale. Per consentire i soccorsi, la viabilità ha subito pesanti disagi: traffico bloccato con con code per cinque chilometri. Per l'ingresso sulla A10 verso Ventimiglia è consigliata l'entrata al casello di Albisola. L'uscita consigliata provenendo da Genova è invece Varazze.