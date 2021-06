Funivie, approvato e sottoscritto all'unanimità dal Consiglio regionale l'Odg per difendere l'infrastruttura e i lavoratori

È stato appena approvato all'unanimità in consiglio regionale, e poi sottoscritto da tutti i membri dell'assemblea, l'ordine del giorno presentato in maniera politicamente trasversale dai consiglieri savonesi Arboscello (Pd), Bozzano (Cambiamo!) e Mai (Lega) a salvaguardia di Funivie SpA, sia per quanto riguarda l'infrastruttura che per l'occupazione.

Nel testo presentato si chiedeva un impegno attivo della Giunta regionale presso il Governo e i Ministeri competenti su due punti.

Il primo al fine di "valutare una strategia comune per dare un futuro all’impianto e ai lavoratori e di procedere non solo alla nomina in tempi brevi del Commissario di Funivie incaricato di provvedere, con denari già stanziati dal Decreto Cura Italia, al ripristino della funzionalità impiantistica ma anche la nomina di un Commissario straordinario per la gestione governativa, al fine di assicurare la continuità dell'esercizio una volta ripristinato l’impianto".

Nella seconda richiesta invece un pensiero al futuro dei lavoratori, provvedendo "in virtù dell’art. 94 bis del DL 18/2020 relativo al riconoscimento ai lavoratori di Funivie Spa della cassa integrazione che si esaurirà nel novembre dell’anno 2021, alla proroga della stessa quale beneficio di ammortizzatore sociale fino alla data della rimessa in pristino degli impianti e quindi alla ripresa della funzionalità della stessa".

"È un buon risultato per tutto il Pd - commenta il consigliere Arboscello - perché, dopo aver voluto una commissione ad hoc sul tema, ho proposto a tutte le altre forze politiche di ritirare i singoli Odg per formularne uno condiviso, che rappresentasse l'unità di intenti nel sostenere un impianto strategico e i suoi lavoratori".