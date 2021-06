Politica |

Savona 2021, Liguria Popolare si affida a Francesco Versace: "Meno ragioneria e più politica" (FOTO e VIDEO)

L'ex primario del San Paolo, già coordinatore cittadino di Forza Italia, non chiude a Santi: "E' un carissimo amico, potrei valorizzare la sua persona e le sue aspettative"

Sarà, almeno per il momento, una corsa ufficialmente con almeno quattro candidati sindaco quella di Savona 2021, con l'attesa per il Movimento 5 Stelle che dovrebbe ufficializzare a breve la sua lista. All'NH Hotel della Darsena è ufficialmente sceso in campo stamani anche Liguria Popolare - Noi con l'Italia che affiderà la sua lista all'ex primario di Reumatologia presso l'ospedale San Paolo, il dottor Francesco Versace. Dopo il dottor Angelo Schirru, sostenuto da gran parte dei partiti costituenti l'attuale amministrazione, ci sarà così in campo un altro medico, sempre nell'area dei moderati di centrodestra. Una scelta figlia di una poca considerazione nata da uno scarso coinvolgimento dell'attuale capogruppo di "Vince Savona" nella scelta del candidato presentato nelle scorse settimane dal presidente Toti e dai massimi esponenti di Lega e Fratelli d'Italia, e da un "successivo accordo con il Sottosegretario Andrea Costa, col quale si è parlato di un di un contenitore democratico per i moderati da aggiungere al centrodestra". Una proposta ulteriore dal forte gusto dello strappo col resto dell'attuale coalizione di governo non solo cittadino ma anche regionale, che potrebbe finire per danneggiare entrambi: "Son d'accordo che se ci dividiamo rischiamo di andare a perdere - afferma Versace -, però devono essere rispettati i principi di ciascuno. Non si può essere messi da parte quando ci sono da fare determinate scelte". La politica è la motivazione della divisione e anche l'obbiettivo del neo candidato sindaco: "In un'amministrazione come Savona c'è tanto da lavorare. Siamo partiti con 100 milioni di debiti ereditati da chi ci ha preceduto. Abbiamo dovuto fare tanta ragioneria e poca politica: ora vorremmo fare meno ragioneria e un poco di più di politica". Senza però dimenticare i problemi della città. Primo su tutti la pulizia e la gestione Ata, per cui Versace parla al plurale in qualità di amministratore uscente: "Oggi non siamo ancora riusciti a mettere insieme una città pulita e ordinata, si è parlato tanto di cassonetti intelligenti e la spazzatura spesso resta al di fuori dei contenitori. Per cui ripeto, al di là di alcune scelte politiche, c'è la volontà di fare tanto per Savona". Non poteva mancare il richiamo a uno dei "pezzi forti" dell'attuale amministrazione, quel Pietro Santi capace di portare con sé una buona dote di voti che Versace definisce un "carissimo amico" ancora libero di scegliere: "Se decidesse diversamente da com'è indirizzato adesso, cercherò di valorizzare la sua persona e le sue aspettative".

Luciano Parodi - Mattia Pastorino

VUOI ESSERE SEMPRE INFORMATO SULLA POLITICA DI SAVONA? ISCRIVITI!

Il servizio è gratuito, come fare?

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 3933357788

- inviare un messaggio con il testo SAVONA

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro. Savonanews.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro. Saranno inviate massimo tre notizie al giorno di esclusiva produzione della redazione, nessun comunicato stampa delle varie forze politiche. Riceverete in sostanza solo articoli prodotti da Savonanews.it senza alcuna pubblicità ulteriore, elettorale e non.

E’ un modo diverso per vivere con Savonanews.it le elezioni comunali di SAVONA in tempo reale, in modo diretto e privilegiato da adesso.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP SAVONA sempre al numero 0039 3933357788.