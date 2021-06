Savona, il 3 luglio la presentazione del libro “La sostanza instabile” di Giulia Lombezzi

Estate. Gli Europei proiettati in una celebre piazza di Milano. Migliaia di tifosi, riuniti insieme a guardare l’Italia. Un’esplosione. Il panico di massa che dilaga. Dentro la folla inferocita che si calpesta per salvarsi, tre personaggi, Marco, Serena e Caterina, si troveranno a dover fare i conti con una notte che li cambierà per sempre.

Cosa succede quando ci troviamo all’interno di una moltitudine?

Quali meccanismi collettivi prendono il sopravvento sulla razionalità individuale?

E quali parti di noi, se stimolate dalla paura, sono capaci di risvegliarsi?

Lo racconta Giulia Lombezzi con un romanzo : “La sostanza instabile” .

Verrà presentato dall’autrice

Sabato 3 luglio alle ore 18,30

Antico Teatro Sacco (Savona via Quarda Superiore 1)

Letture di Antonio Carlucci

Modera Manuela Salviati

Con la collaborazione di UBIK Savona

Info e prenotazioni 3339829271

L'evento si svolgerà nel rispetto delle vigenti normative anti covid.