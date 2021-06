A Laigueglia via alla rassegna "Mercoledì letterari ai Bagni Capo Mele"

Iniziano questa sera alle ore 18 gli appuntamenti letterari e gli incontri con gli autori in programma nella rassegna "Mercoledì letterari ai Bagni Capo Mele". Ad aprire la seconda edizione della manifestazione legata al Festival del Giglio di Capomele 2021, organizzata dall'associazione Fiori di Spiaggia e ad ingresso libero, sarà l'appuntamento con Maurizio Pupi Bracali in cui si parlerà di 'Calcagno, l'ispettore del ponente savonese' e di come nascono i gialli scritti dall'autore cerialese proposti dalla casa editrice Del Delfino Moro.