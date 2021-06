Alassio, costa troppo adeguarsi e restare sul mercato: due alberghi al capolinea

Nonostante il respiro che la stagione balneare non manca di promettere, la strada per il settore alberghiero ligure continua ad essere in salita. I lockdown prolungati e le misure anti-Covid fanno uscire con le ossa rotte anche gli operatori più stabili e premuniti. Ne sanno qualcosa gli alassini (come del resto tutti gli imprenditori rivieraschi del comparto), alle prese con un'offerta ricettiva condizionata da una parte da un certo calo di appeal della città, che si è protratto sino a qualche tempo fa, e dall'altra da un turismo già mordi-e-fuggi che è naufragato nelle restrizioni dell'ultimo anno e mezzo.

Era il 25 marzo 2020 quando un'orda di telecamere si assiepava davanti all'hotel Bel Sit, sul lungomare, per il primo cluster di Coronavirus. Un gruppo di turisti proveniente da Lodi, confinato nella struttura con grande dispiegamento di procedure d'emergenza. Poi il dilagare della pandemia e la cronaca ormai tristemente nota. Di lì in poi, per gli alberghi, la spirale asfittica della crisi.

Proprio in questi giorni due strutture sono arrivate al capolinea sul territorio alassino, per le quali l'amministrazione comunale ha sciolto il vincolo di destinazione alberghiera. Si tratta di Pensione Sabrina in via Garibaldi e di Pensione Grossi in via Mazzini. Due piccole realtà, che un tempo prosperavano in una zona di richiamo come la Baia del Sole, ma che oggi non riescono a fronteggiare i costi per adeguarsi agli standard del mercato.

In un caso la pensione è collocata su un unico piano di un fabbricato prevalentemente costituito da abitazioni private, nell'altro un terzo della ventina di camere presenti non raggiunge la dimensione minima per l'ospitalità, secondo le norme vigenti. In entrambe le circostanze la ristrutturazione comporterebbe costi elevatissimi, che renderebbero insostenibile il proseguimento stesso dell'attività alberghiera.

“È sempre un grande dispiacere apprendere che strutture ricettive della nostra città chiudano – è il commento di Stefania Piccardo, presidente dell’Associazione Albergatori di Alassio - Il contesto pandemico che stiamo vivendo ha creato una situazione di difficoltà e, senza ombra di dubbio, ha colpito duramente le strutture più datate e piccole”.

“Nel nostro settore è fondamentale investire continuamente in migliorie e adeguamenti alle normative – spiega - soprattutto nell’ambito della sicurezza. Questo ci consente di offrire prodotti di qualità per un turismo sempre più esigente e attento, che è anche la direzione voluta dagli operatori turistici della città. Purtroppo il Covid ha stroncato la vita di alcune attività che non erano riuscite ad adeguarsi prima del suo arrivo, anticipandone la fine”, conclude la Piccardo.