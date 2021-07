Carcare avrà la sua area di sgambamento per i cani

Anche a Carcare un’area dedicata allo sgambamento dei cani. La mozione presentata dal gruppo consiliare “Lorenzi Sindaco” è stata votata all'unanimità durante l’ultimo consiglio comunale svoltosi martedì 29 giugno.

“Considerato che sempre più cittadini possiedono un cane si può dire che è parte integrante delle stesse, ragion per cui crediamo che la mozione presentata per la realizzazione di un’area di sgambatura sia un atto dovuto" spiegano i consiglieri Rodolfo Mirri, Daniela Lagasio e Alessio Morrone.

La mozione approvata all'unanimità impegna l’amministrazione comunale ad individuare e realizzare, nel territorio del comune di Carcare, un’area recintata e riservata alla sgambatura dei cani, anche all'interno di un giardino pubblico esistente, munita di apposita segnaletica e di cestini per la raccolta di escrementi solidi, dove gli animali possano muoversi liberamente senza guinzaglio ma sotto il costante controllo e la responsabilità dell’accompagnatore; redigere un regolamento che fissi le modalità di accesso e l’uso della suddetta area da sottoporre al Consiglio Comunale; dare mandato agli Uffici comunali di porre in essere tutte le azioni necessarie per l’individuazione dell’area.

"L’unanimità espressa ieri rappresenta un impegno concreto da parte dell’amministrazione comunale su un tema molto rilevante sul piano umano, sociale ed igienico-sanitario. Si tratta di un importante risultato con questa mozione abbiamo voluto portare all'attenzione della giunta e di tutto il Consiglio comunale un tema importante per Carcare che vanta un numero altissimo di cani e quindi necessita di servizi adeguati. Adesso ci impegneremo a stimolare l’amministrazione affinché alle parole seguano i fatti e sollecitiamo anche tutti i cittadini carcaresi a contribuire suggerendo le aree che vorrebbero fossero destinate a tale scopo" concludono Mirri, Lagasio e Morrone.