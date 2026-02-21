Savona, "Cultura Diritti e Sviluppo" non si arrende e torna a protestare sulla raccolta rifiuti

L'associazione Cultura Diritti e Sviluppo, con la portavoce Alice Greta Marino, è tornata in piazza Sisto IV per protestare contro l'attuale sistema di raccolta e all'appello ha aderito una cinquantina scarsa di persone.

Mastelli che ogni volta che vengono riportati in casa devono essere lavati, che vengono spostati dal vento e disparità di trattamento tra cittadini del centro e delle periferie.

I problemi segnalati sono sempre gli stessi, Tra le prossime mosse dell'associazione è in programma quella di rivolgersi all'Ispettorato della Funzione pubblica e una richiesta di riduzione della Tari per quella che è ritenuta una disparità di servizio.

Oltre a Marino sono intervenuti alcuni cittadini, uno dei quali ha raccontato di essersi rivolto a Sea-S per il problema dei mastelli che vengono spostati dal vento e al quale la società avrebbe risposto di provvedere legandoli ad un palo.

Tra gli interventi anche quello del consigliere comunale dei 5Stelle Manuel Meles. “Il sindaco ha detto che è necessario un salto di qualità nel servizio – ha detto Meles – ma deve spiegare come intende migliorare la qualità”