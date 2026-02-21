Lavori sul ponte di Stella Santa Giustina, verranno posizionate due rotatorie al Salto e al bivio del Giovo

Verranno posizionate due rotatorie provvisorie da Anas durante il periodo dei lavori sulla SS334 a Stella Santa Giustina.

Ad annunciarlo il Sindaco Andrea Castellini a seguito di un'interlocuzione con l'ente statale in vista degli imminenti interventi sul ponte della frazione.

"Cari concittadini di Stella e abitanti della Valle. Nell’ottica di una divulgazione costante e preventiva sulle vicende che riguardano il nostro territorio ci tenevo ad aggiornarvi con il più ampio preavviso possibile che, prossimi giorni, nell’ambito degli importanti lavori di messa in sicurezza e restauro del Ponte di Santa Giustina che stanno per partire — un intervento strategico che ricordo dal valore di 1,6 milioni di euro fondamentale per la stabilità del nostro territorio — desidero informarvi sugli ultimi sviluppi tecnici necessari alla gestione del traffico durante il cantiere comunicatomi dalla società proprietaria della strada, Anas - ha scritto Castellini - La società ha infatti inoltrato i rilievi tecnici per il posizionamento di due rotonde provvisorie, che rimarranno operative per tutta la durata dei lavori".

Le due rotonde saranno collocate nei punti nevralgici per la gestione dei flussi in località Salto e al bivio del Giovo.

"Queste installazioni hanno una funzione specifica di sicurezza e logistica: Limite di ingombro. Le rotonde fungeranno da filtro per impedire il transito a tutti i veicoli con larghezza superiore a 2,50 metri - continua il primo cittadino -

Area di manovra. Grazie a queste strutture, i mezzi pesanti o fuori misura che dovessero erroneamente imboccare il tratto pur avendone il divieto assoluto, avranno lo spazio necessario per fare manovra e tornare indietro in totale sicurezza, evitando blocchi della circolazione o situazioni di pericolo".

"È imprtante sottolneare che il passaggio rimarà sempre garantito ai mezzi di soccorso, che potranno transitare dalle due rotatorie senza limitazioni per assicurare la massima assistenza alla popolazione - conclude il Sindaco di Stella - Siamo consapevoli che i lavori sul ponte possano generare dei disagi, ma la sicurezza stradale e la corretta gestione dei mezzi pesanti sono priorità assolute per garantire che il cantiere proceda speditamente e senza intoppi".

Quando scatteranno gli interventi sul ponte sulla SS334 ci sarà un restringimento veicolare con la presenza del semaforo che da 13 anni tiene sotto scacco con un senso unico alternato il traffico della zona.

Il prossimo 21 maggio il Giro d'Italia attraverserà proprio quel tratto per arrivare poi a Novi Ligure. Non ci saranno criticità ulteriori in quanto è garantita la presenza di una corsia di transito.