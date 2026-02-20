Stella, dalla Fondazione De Mari 100mila euro per la progettazione della valorizzazione del Castello Grimaldi

100mila euro per la progettazione della valorizzazione dei resti del Castello Grimaldi a Stella.

Il Comune di Stella ha annunciato l'esito positivo della partecipazione al "Bando Restauri" della Fondazione De Mari, che ha stanziato il contributo per il recupero della collina del Castello.

"Queste risorse, a cui si aggiungerà una quota di cofinanziamento stanziata direttamente dal Comune, permetteranno di trasformare l'attuale studio di fattibilità in un progetto esecutivo cantierabile. Si tratta di un passaggio tecnico fondamentale: avere in mano un progetto approvato è il 'passaporto' necessario per intercettare i grandi finanziamenti (regionali, ministeriali o europei) indispensabili per l'effettiva ristrutturazione e riqualificazione del bene" spiega il Sindaco Andrea Castellini.



"Il recupero del Castello Grimaldi non è solo un'opera pubblica, ma un atto di amore verso la storia e l'identità del nostro bellissimo paese. Siamo profondamente grati alla Fondazione De Mari per aver scelto di investire sul nostro patrimonio - dichiara l'Amministrazione Comunale - Un ringraziamento speciale va al Presidente e alla Direttrice della Fondazione per aver creduto fin da subito nella validità e nella bellezza di questo progetto. Altrettanto fondamentale è stato il dialogo con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Liguria, che ha avallato questo percorso, permettendoci di trasformare quello che sembrava solo un sogno in una realtà sempre più concreta."

"Con la progettazione esecutiva, il Comune di Stella sarà pronto a candidarsi ai principali enti erogatori con un dossier solido e dettagliato - continuano - L'obiettivo finale è restituire alla cittadinanza e ai visitatori un sito storico sicuro, accessibile e valorizzato, capace di diventare volano per il turismo culturale e la promozione del territorio".