Albisola, terminata la prima tranche dei lavori per il "Piano Asfalti"

Sono terminati ieri pomeriggio, 1 luglio, gli interventi di rifacimento e ripristino del manto di usura stradale, iniziati il 28 giugno u.s. e previsti nel "Piano Asfalti 2021" predisposto dall’assessorato ai Lavori Pubblici e che hanno interessato piazza Rossello, viale Faraggiana e via Sansobbia.

Nel primo caso interessata solo l'area di carico e scarico merci presente, più complessi sono invece stati gli altri interventi: su viale Faraggiana l’area d’intervento ha riguardato il rifacimento del tratto compreso tra via Donizetti e via Leoncavallo, l'area nei pressi dell’incrocio con quest'ultima e il ripristino degli asfalti dei tratti in prossimità dei civici 75 e 85; su via Sansobbia invece i lavori hanno riguardato il manto in prossimità dell’attraversamento pedonale in fregio alla casetta dell’acqua e la limitrofa porzione stradale fino all’incrocio con viale Faraggiana.

"Gli interventi hanno previsto la scarificazione della vecchia pavimentazione stradale ormai usurata e la successiva stesura a caldo del nuovo tappeto bituminoso con materiali rispondenti alle norme vigenti" spiega l'assessore Luigi Silvestro.

"Le lavorazioni qui in oggetto sono state affidate all’impresa Rebecchi Matteo S.n.c. di Genova, specializzata nel settore asfalti, per un importo pari a circa 27mila euro - continua l'assessore - Non appena il nuovo asfalto avrà raggiunto l’adeguata 'maturazione', la Polizia Municipale provvederà a far eseguire successivamente anche la tracciatura e l'adeguamento della nuova segnaletica stradale orizzontale".

"Inoltre, con l’ufficio tecnico manutentivo stiamo già lavorando per individuare altre strade che necessitano prioritariamente di interventi di riasfaltatura e che potrebbero rientrare nella seconda tranche di lavori da inserire nel piano e che compatibilmente con le esigenze di rispetto degli equilibri di bilancio, confidiamo di riuscire a cantierare non appena trascorsa la stagione turistica - conclude Silvestro - Tra i nuovi interventi già individuati come prioritari e da avviare entro fine state/inizio autunno, ci sarà sicuramente la rampa in discesa di Via Becchi, fino all’incrocio con Via Salomoni dove prevediamo di stendere un nuovo tappeto asfaltico con caratteristiche Antiskid".